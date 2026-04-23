Цьогорічні продажі деяких садових інструментів збільшились в декілька разів, найдинамічніші показники демонструють товари, пов’язані з раціональним використанням ресурсів та самостійним доглядом за господарством, пише “Інтерфакс-Україна”.

“Насіння, розсада, парники та теплиці стали не лише інструментами для вирощування продуктів, а й способом психологічної стабілізації. В умовах повномасштабної війни, енергетичної кризи та нестабільної економічної ситуації українці дедалі частіше займаються рослинництвом, сприймаючи це як своєрідний антистрес. Навіть у міських умовах спостерігається розвиток “балконного садівництва”, коли люди вирощують овочі та квіти у невеликих просторах”, – коментує директорка напряму “Сад. Город” Світлана Лісанті.

Окрім зростання попиту, також суттєво змінилась його структура. Зокрема, актуалізувався тренд “зроби сам” – через обмежений доступ до сервісних послуг українці дедалі більше доглядають за ділянками самостійно.

Серед садових інструментів дедалі більшої популярності набувають подрібнювачі для гілок. Наприклад, обсяги реалізації секаторів та акумуляторних пилок цьогоріч в періоди гострого попиту зростали в понад п’ять разів. Це пов’язано з тим, що українці дедалі частіше переробляють рослинні залишки для подальшого використання: опалення приміщень або мульчування грунтів. Також підвищений попит спостерігається на культиватори (+131%), системи крапельного поливу (+87%) і теплиці (+44%).

За умови енергетичної кризи майже втричі зросли продажі товарів стратегічного призначення – газових пальників, балонів та портативних плит, які забезпечують автономність під час відключень електроенергії. У регіонах, що постраждали від руйнувань, підвищився попит на плівку, тенти та інші матеріали для тимчасового відновлення житла – до +48%.

Окремим драйвером зростання продажів, зазначають в мережі, стали благодійні ініціативи, спрямовані на підтримку вимушених переселенців та аграріїв, що постраждали внаслідок бойових дій. Як правило, такі закупівлі відбуваються великими партіями. В результаті спостерігається суттєве зростання попиту на грунтосуміші (+31%), професійні добрива (+33,7%) та насіння (+60%).

В останні роки покупці стали більш ощадливими та раціональними: вони ретельно планують покупки, порівнюють ціни в різних каналах і уникають необов’язкових витрат. При цьому економія не означає відмову від якості – споживачі частіше обирають товари із кращим співвідношенням ціни та довговічності. Таким чином, формується модель “розумного споживання”, де кожна витрачена гривня має практичне обгрунтування.