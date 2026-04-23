Фільм покажуть у секції «Спеціальні сеанси». Стрічка створюється у копродукції Литви та Франції, а міжнародна команда налічує близько 80 фахівців.

Сюжет фільму такий. На окупованій території України російські сили забороняють поховання страчених українських цивільних. 35-річний священник Андрій змушений зберігати тіла вбитих перед їх відправленням до братських могил. Але він чинить таємний опір: ідентифікує загиблих, повертає їх родинам і забезпечує гідне поховання. Чи довго він зможе продовжувати цей спротив?

