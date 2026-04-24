У 2025 році Китай щодня поповнював стратегічні запаси нафти в середньому на 1,1 млн барелів, і станом на грудень 2025 року їх обсяг сягнув майже 1,4 млрд барелів, продовжуючи нарощувати запаси у цьому році до початку війни в Ірані. Про це йдеться в аналізі Управління енергетичної інформації США, передає УНН.

За нашими оцінками, у 2025 році Китай щодня поповнював стратегічні запаси нафти в середньому на 1,1 млн барелів, і станом на грудень 2025 року їх обсяг сягнув майже 1,4 млрд барелів. Згідно з попередніми урядовими даними, до початку конфлікту з Іраном Китай продовжував нарощувати запаси й у 2026 році – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Китай не оприлюднює даних про свої запаси нафти, тому оцінка ґрунтується на основі даних про імпорт, експорт, переробку та запаси нафти, отриманих із незалежних та офіційних джерел.

Для цього аналізу ми вважаємо, що як державні, так і комерційні запаси Китаю є частиною стратегічних запасів нафти, виходячи з повідомлень про те, що з 2024 року національним нафтовим компаніям Китаю було доручено додавати нафту для надзвичайних ситуацій до комерційних запасів, які фактично виступають другим джерелом стратегічних запасів – додали в управлінні.

В управлінні припускають, що як комерційні, так і державні запаси сирої нафти в Китаї є частиною стратегічних нафтових запасів, за оцінками, у грудні 2025 року державні запаси в Китаї становили в середньому близько 360 мільйонів барелів, що приблизно відповідає рівню стратегічних нафтових запасів США у майже 414 мільйонів барелів за той самий період.

Комерційні запаси сирої нафти в Китаї, які включають запаси на нафтопереробних заводах, станом на грудень 2025 року зросли, за оцінками, до 1 мільярда барелів, порівняно з 411 мільйонами барелів, що зберігаються в комерційних запасах у США.

Натомість, за даними управління, стратегічний нафтовий резерв США, створений у грудні 1975 року, має загальну місткість 714 мільйонів барелів сирої нафти. У грудні 2025 року в резерві зберігалося 413 мільйонів барелів. Запаси нафти збільшилися до понад 415 мільйонів барелів у березні і станом на 10 квітня 2026 року становили близько 409 мільйонів барелів.