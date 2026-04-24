Суд обрав запобіжний захід поліціянту та чотирьом співробітникам Пересипського районного ТЦК та СП в Одесі. Їх підозрюють у викраденні людей та вимаганні коштів.

Про це повідомило «Суспільне Одеса».

Нагадаємо, 21 квітня В Одесі затримали 4 працівників ТЦК і поліцейського за викрадення і вимагання $30 тис. (ФОТО). Керівники Одеського та Пересипського ТЦК відсторонені.

Як вважають правоохоронці, під час утримання чоловіка били, чинили психологічний тиск та погрожували розправою. Іншим потерпілим, у яких нібито також вимагали гроші, погрожували відправити їх «штурмовиками на передову», якщо не заплатять.

П’ятьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України — незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене за обтяжувальних обставин, а також за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій, вчинений групою осіб із застосуванням насильства.

У залі суду 28-річний військовослужбовець ТЦК Олексій, який є фігурантом справи, заявив, що «їм наказали поїхати й забрати людину, яка перебувала в розшуку». Також він стверджував, що їхня група оповіщення нібито «грошей не брала й нікого не била».

За словами іншого підозрюваного, В’ячеслава 2000 року народження, він не заштовхував потерпілого до автомобіля й не знав про гроші. Потерпілий, як передає «Суспільне», наразі лежить у лікарні зі зламаним ребром.

Третій підозрюваний, 32-річний військовослужбовець ТЦК Максим, розповів у суді, що керував машиною, де перебував потерпілий. Він заявив, що «жодних розмов про гроші чи вимагання не було», та запевнив, що «це неправда». Також у справі фігурує 40-річний військовослужбовець ТЦК Володимир.

Крім того, запобіжний захід обрали 45-річному поліціянту Сергію. За інформацією медіа, він сказав, що потерпілий зазнав тілесних ушкоджень, коли його витягували з мікроавтобуса під час операції СБУ. Дільничний стверджує, що тоді був на задньому сидінні та бачив, як чоловіка силоміць утримували.

Усім підозрюваним обрали запобіжний захід — тримання під вартою на 60 днів без права застави. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.