В Одесі затримано групу осіб, серед яких працівники РТЦК та СП, – вони викрали чоловіка і вимагали 30 тис доларів.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За процесуального керівництва Хаджибейської окружної прокуратури міста Одеси припинено діяльність групи осіб, яких перевіряють на причетність до викрадення людини та розбійного нападу.

За даними слідства, 21 квітня в Одесі вони викрали чоловіка на вулиці Прохоровській. Потерпілого силоміць посадили до автобуса та возили містом. Під час незаконного утримання до нього застосовували фізичний і психологічний тиск, погрожували розправою, били та вимагали 30 тис доларів США.

У ході спецоперації співробітники СБУ затримали п’ятьох осіб. Серед них – четверо працівників РТЦК та СП.

Спецоперацію із затримання проведено за сприяння Генерального штабу ЗСУ. Затриманим готується повідомлення про підозру за фактами викрадення людини та розбійного нападу, вчинених групою осіб.

У СБУ додали, що Головне управління внутрішньої безпеки СБУ та Національна поліція за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України та керівництва Сухопутних військ нейтралізували в Одесі організоване злочинне угруповання, до якого входили співробітники місцевого ТЦК.

Як встановило розслідування, фігуранти вимагали гроші з людей. У разі відмови – вчиняли насильство та погрожували потерпілим відправити їх «штурмовиками на передову» у прискореному режимі.

За матеріалами справи, «вибивання» коштів відбувалися прямо в службовому мультівені ТЦК, до якого потерпілих затягували силоміць.

Співробітники СБУ із залученням спецпризначенців затримали всіх учасників угруповання «на гарячому», коли вони викрали ще одного місцевого жителя та «вибивали» з нього гроші.

Під час затримання фігуранти чинили фізичний спротив правоохоронцям. Спецпризначенці СБУ задіяли зброю, стріляючи по колесах авто, на якому намагалися втекти учасники угруповання. Жодна особа вогневих поранень не отримала.

Задокументовано, що зловмисники діяли за «наводкою» мешканця регіону, який проходив службу в ТЦК. Саме він підшукував потенційних жертв, дізнавався про їхнє матеріальне становище та маршрути руху.

Далі фігуранти відстежували потерпілих і нападали на них прямо посеред вулиці або на автошляхах.

Для рейдів використовували два службових мультівени: в одному – тримали потерпілих, а група з другої машини стежила за обстановкою навколо.

Наразі всім затриманим готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою в умовах воєнного стану).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Хаджибейської окружної прокуратури м. Одеси.