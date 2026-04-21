Про прикру пригоду на залізничному переїзді повідомили в Укрзалізниці.

-Вчергове необережність водія на регульованому залізничному переїзді ледь не призвела до трагедії.

Вантажний автомобіль на Львівщині «не помітив» справної звукової та світлової сигналізації і зустрівся з локомотивом поїзда №64 Перемишль — Київ.

На щастя, без постраждалих. Вагони цілі. Водій втік. Просимо всіх людей за кермом бути уважнішими на залізничних переїздах!

Нагадаємо, кілька днів назад на Вінничині зіткнулися два поїзди – вантажний та «Київ — Перемишль». На щастя, минулося без жертв.