Потреби України у фінансуванні на 2026 рік покриті, заявив високопосадовець ЄС, і ЄС, ймовірно, зробить перший транш зі своєї позики у розмірі 90 мільярдів євро наприкінці травня або на початку червня, а інші донори підтримуватимуть фінансування Києва до того часу.

Про це повідомляє Reuters.

Україна, яка бореться з російським вторгненням з 2022 року, мала залишитися без грошей у квітні, і Європейський Союз минулого року погодився на позику в розмірі 90 мільярдів євро на 2026 та 2027 роки, щоб підтримувати її ліквідність.

Але дружній до Росії прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував виділення коштів ЄС. Орбан програв вибори в Угорщині 12 квітня, і лідер партії-переможниці Петер Мадяр заявив, що більше не блокуватиме кошти ЄС для Києва.

«Поки прем’єр-міністр Орбан перебуває на посаді, можливо, ще будуть певні зрушення. Я не хочу бути надто оптимістичним, поки це не станеться, враховуючи численні затримки досі», – сказав європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

«Якщо це станеться цього тижня, це буде дуже добре. Якщо ні, нам доведеться чекати на нового прем’єр-міністра. У будь-якому разі, я вважаю, що ми зможемо розблокувати ситуацію», – сказав він.

Кредит ЄС на цей і наступний рік покриває близько двох третин фінансових потреб України, і ЄС очікує, що решту третини нададуть інші країни, які підтримують Україну, серед яких можуть бути Канада, Японія, Велика Британія, Норвегія та інші.

Домбровскіс сказав, що 45 мільярдів із загального обсягу кредиту ЄС будуть виплачені у 2026 році, а інші 45 мільярдів – у 2027 році, з яких 28 мільярдів мають бути спрямовані на військові потреби, а 17 мільярдів – на загальні бюджетні цілі.

Домбровскіс сказав, що ЄС все ще має переконати своїх міжнародних партнерів виділити решту третини фінансування, необхідного на додаток до позики ЄС на 2027 рік.

Загальна сума позики ЄС у розмірі 90 мільярдів євро буде розподілена траншами протягом двох років, і ці виплати будуть пов’язані з продовженням реформ Україною, оскільки країна адаптує своє законодавство до законодавства ЄС на шляху до членства в ЄС.

В той же час глава дипломатії ЄС Кая Каллас сказала сьогодні журналістам, що €90 млрд кредиту для України можуть бути розблоковані вже завтра, повідомляє ІншеТВ.