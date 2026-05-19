Як повідомляло Інше ТВ, Польський фонд збирає 1,5 мільйона злотих на допомогу громадянам України.

З півтора до двох мільйонів злотих підвищено ціль збору, організованого на платформі pomagam.pl Фундацією Polskie Forum Migracyjne. Початковий ліміт було досягнуто менш ніж за тиждень. Кошти буде спрямовано на підтримку українців, які не працюють і втратили, зокрема, право на безкоштовну медичну допомогу.

Про це пише Українська редакція «Польського Радіо», передає Інше ТВ.

«Наразі до збору долучилися понад 12 тисяч осіб, водночас декларуючи готовність допомагати тим, хто цього потребує, незалежно від їхньої національності», — говорить президентка фонду Агнешка Косович.

«На нашу думку, це є однозначний сигнал і для нас, але також для польської влади, що в польському суспільстві є люди — і їх багато — які вважають, що потрібно допомагати людям у складній життєвій ситуації», — додала Агнешка Косович.

Фундація створила для цього збору Програмну раду, до якої увійдуть представники інших організацій, що підтримують українських біженців. Її завданням буде надання якомога кращої допомоги тим, хто її потребує.