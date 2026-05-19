В Європейському Союзі продовжуються дискусії щодо можливого продовження дії тимчасового захисту для українців ще на один рік.

Про це заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, повідомляє «Судово-юридична газета» з посиланням на ЗМІ.

За словами Ламмерта, питання продовження тимчасового захисту для громадян України наразі перебуває на стадії обговорення між інституціями ЄС та державами-членами.

«Що я можу сказати, то це те, що обговорення тривають», — зазначив речник Єврокомісії.

Він уточнив, що Європейська комісія фактично розпочала відповідні консультації з країнами-членами ще в березні під час Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ.

«Ми вважаємо, що це необхідне обговорення. Йдеться про підтримку України та біженців з України», — підкреслив Ламмерт.

Водночас він додав, що станом на цей момент остаточного рішення щодо продовження тимчасового захисту не ухвалено.

