Командир 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади 7 корпусу ШР ДШВ вручив військовослужбовцям почесні нагороди.

Про це повідомляється на телеграм-каналі 79-ї ОДШ Таврійської бригади, передає Інше ТВ.

Захисники, які боронили державу на одному з найгарячіших напрямків фронту — Покровському, отримали державні та відомчі нагороди. Зокрема, таврійські десантники були відзначені медалями «За оборону України» та «За поранення».

Командир подякував особовому складу за службу, наголосив на важливості їхньої роботи та відзначив вагомий внесок у захист української землі.

