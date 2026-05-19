Плата за землю є обов’язковим платежем у складі податку на майно. Вона включає земельний податок та орендну плату за земельні ділянки державної і комунальної власності.

У січні – квітні 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївщини мобілізовано земельного податку та орендної плати за землю у сумі 366,7 млн грн, що на 11,4 відс., або на 37,5 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 року.

Зокрема, від cуб’єктів господарювання – юридичних осіб надійшло до місцевих скарбниць плати за землю у сумі 315 млн грн, що на 11,7 відс, або на 32,9 млн грн більше, ніж у січні – квітні 2025 року. У свою чергу, фізичні особи та громадяни, які самостійно обробляють земельні ділянки, сплатили 51,6 млн грн земельного податку та орендної плати за землю, що на 9,9 відс, або на 4,6 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 року.

Питома вага цього податку становить 8,9 відсотка від усіх надходжень до місцевих бюджетів.

Нагадуємо: фізичні особи сплачують податок протягом 60 днів після отримання податкового повідомлення. Ознайомитись з повідомленням – рішенням можна в Електронному кабінеті платника чи в мобільному застосунку «Моя податкова». Юридичні особи сплачують податок щомісяця.

Розмір податку встановлює місцева рада. Він залежить від цільового призначення ділянки, нормативної грошової оцінки землі та ставок, затверджених у громаді.

Звертаємося до власників землі і землекористувачів з проханням своєчасно розраховуватися з бюджетом. Адже кошти у вигляді земельного податку та орендної плати за землю спрямовуються на розвиток та вирішення соціально-економічних питань місцевих громад.