Художник-кераміст Олександр Мірошниченко вивіз десяток скульптур до лісу Сааріо в Тохмаярві та планує залишити їх там.

Чому він це зробив, розповідає Yle.

Олександр Мірошниченко працює з глиною у гончарній майстерні у Вертсіля, що в Тохмаярві. За кілометр від нас – Росія. Країна, через яку Мірошниченко був змушений покинути свій дім в Україні.

Близькість Росії не є проблемою. Мірошниченко каже, що знайшов спокій у лісах прикордонного краю.

– Коли я приїхав до Фінляндії, я просто гуляв лісами й збирав гриби. Це допомогло.

Мірошниченко вважає, що людям було б краще, якби вони більше часу проводили на природі. Тому зараз він облаштовує виставку в лісі.

Підйом на Сааріонваара крутий, але по природній стежці орієнтуватися легко.

Мірошниченко розмістив на схилах і вершині понад десяток скульптур із каменю. Це місце було обрано тому, що старий ліс не планують вирубувати.

За збігом обставин, у тому ж лісі є скеляста круча з драматичною історією: вона служила схованкою під час Фінської війни 1808 року.

За переказами, місцевий чоловік застрелив козака і зумів втекти від переслідувачів, ховаючись між камінням.

Мірошниченко вбачає в історії зв’язок зі своєю долею.

– Цей самий ліс існував і давав прихисток, коли Росія напала.

Мірошниченко розмістив свої роботи в лісі так, що вони гармонійно вписуються в пейзаж.

У композиції виставки криється її головне послання: людина повинна прагнути жити у гармонії з природою.

Мірошниченко планує залишити твори на місці, щоб мох і лози чорниці вкрили їх.

– Для мене це своєрідний експеримент, щоб перевірити, як твори витримують вплив погоди та часу. А якщо їх вкрадуть або пошкодять, це теж про щось свідчить.Зараз художник обмірковує наступний проєкт, щоб забезпечити сім’ю. Біля стіни гончарної майстерні вже стоїть кілька нових скульптур.

