На Мальті стартувала незвичайна програма – водії зможуть отримати по 25 тисяч євро, якщо відмовляться від машини на п’ять років та віддадуть свої права.

До програми вже приєдналося 100 людей. Є два обмеження — пропозицією можуть скористатися автомобілісти, які прожили не менше семи років у країні, яким ще не виповнилося 30 років.

Причина такої щедрості влади — пробки, які стають дедалі серйознішою проблемою для Мальти. Згідно зі статистикою, понад 100 тисяч осіб віком від 18 до 39 років мають права водія — і кількість машин на дорогах це лише підтверджує. Число автомобілів продовжує зростати на кілька десятків, а на Мальті живе всього близько півмільйона людей.

25 тисяч євро учасники отримають не одразу – виплати розтягнуть на п’ять років, по 5 тисяч євро щороку. Таку схему розробили, щоб автомобілісти не змогли отримати одразу всю суму, а потім спробувати повернути собі права в обхід правил.

Тим, хто витримає п’ять років без автомобіля і захоче відновити права водія, доведеться пройти 15 годин практичних занять в автошколі, щоб освіжити забуті навички водіння.

