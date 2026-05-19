Президент США Дональд Трамп, який обіцяв завдати найближчим часом по Ірану нищівних ударів, змінив свої плани.

-Наш запланований військовий удар по Ісламській Республіці Іран, який був призначений на завтра, мене попросили відкласти емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані, спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман Аль Сауд і президент Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммед бін Заїд Аль Нахаян, оскільки зараз тривають серйозні переговори.

На думку цих великих лідерів і союзників, буде укладено угоду, яка буде дуже прийнятною для Сполучених Штатів Америки, а також для всіх країн Близького Сходу і за його межами.



Ця угода, що важливо, передбачатиме: ЖОДНОЇ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ ДЛЯ ІРАНУ!



З огляду на мою повагу до вищезгаданих лідерів, я доручив міністру війни Піту Гегсету, голові Об’єднаного комітету начальників штабів генералу Деніелу Кейну та Збройним силам Сполучених Штатів, що ми НЕ будемо здійснювати запланований на завтра удар по Ірану, але також доручив їм бути готовими негайно перейти до повномасштабного наступу на Іран, якщо прийнятної угоди не буде досягнуто.

Дякую за вашу увагу до цього питання!”.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан теж прокоментував переговори, що зараз тривають.

“Діалог не означає капітуляції. Ісламська Республіка Іран вступає в діалог із гідністю, силою та збереженням прав народу і за жодних обставин не відступить від законних прав народу й країни.

Ми діятимемо розважливо і з усією силою, до останнього подиху, служитимемо народу та захищатимемо інтереси й гідність Ірану”.