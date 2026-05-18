Невикористані станом на кінець дня накопичення повернуться до державного бюджету.

Про це сьогодні, 18 травня, повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Інше ТВ.

Від 1 липня програма «Національний кешбек» продовжить працювати у звичному режимі. Кошти за покупки українських товарів нараховуватимуться як завжди та виплачуватимуться після 20 числа наступного місяця за попередній.

Кешбек за квітень українці отримають наприкінці травня – ці кошти також потрібно використати до 30 червня.

Виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться вже у липні. Надалі нарахування відбуватиметься за стандартним графіком.

Кешбек можна витратити на:

оплату комунальних та поштових послуг;

придбання продуктів, медичних виробів та ліків українського виробництва;

купівлю книжок та іншої друкованої продукції;

донати на благодійність, зокрема на підтримку ЗСУ.

