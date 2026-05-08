Загалом нарахування отримають майже 4,8 млн учасників програми.

Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Інше ТВ.

Згідно повідомлення, вперше разом із цією виплатою українці також отримають кешбек на пальне. Програмою уже скористалися понад 2 млн людей. Серед них 91% – власники авто бюджетного сегмента, машини віком 10-20 років з об’ємом двигуна до 2,5 л.

Кешбек можна використати на:

оплату комунальних послуг;

ліки та медичні товари українського виробництва;

харчові продукти українського виробництва;

книжки та іншу друковану продукцію;

благодійність, зокрема підтримку ЗСУ.

Як повідомляло Інше ТВ, Кабмін продовжив кешбек на пальне до кінця травня, проте знизив максимальну суму компенсації вдвічі – Мінекономіки