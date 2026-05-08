Загалом нарахування отримають майже 4,8 млн учасників програми.
Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Інше ТВ.
Згідно повідомлення, вперше разом із цією виплатою українці також отримають кешбек на пальне. Програмою уже скористалися понад 2 млн людей. Серед них 91% – власники авто бюджетного сегмента, машини віком 10-20 років з об’ємом двигуна до 2,5 л.
Кешбек можна використати на:
оплату комунальних послуг;
ліки та медичні товари українського виробництва;
харчові продукти українського виробництва;
книжки та іншу друковану продукцію;
благодійність, зокрема підтримку ЗСУ.
