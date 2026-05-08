Починаючи з грудня, вже п’ятий місяць поспіль лише підрозділи безпілотних систем Сил оборони України знешкоджують більше окупантів, ніж росія встигає мобілізувати до своєї армії.

Про це 8 травня повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після традиційної наради щодо розвитку безпілотних систем, передає Інше ТВ.

«Лише протягом квітня нашими безпілотними комплексами:

• виконано майже 357 тисяч бойових завдань;

• уражено понад 160,7 тисячі верифікованих цілей — це на 2% більше, ніж у березні;

• подавлено понад 7,7 тисячі позицій ворожих пілотів БпАК;

• засобами Middle Strike на дистанції 20–250 км уражено 424 об’єкти противника», – зазначив Сирський.

Також на нараді приділено увагу й НРК. «Сьогодні роботи не лише воюють, а й евакуюють поранених, встановлюють мінні загородження та забезпечують уже понад 60% логістичних перевезень в інтересах військ. Саме тому критично важливо забезпечити своєчасне та ритмічне постачання таких платформ відповідно до потреб підрозділів», – зауважив Головнокомандувач.

Крім цього, під час щомісячної наради з питань розвитку БпС її учасники окремо обговорили проблемні питання, шляхи їх вирішення та обмінялися досвідом ефективної бойової роботи. Зокрема — щодо застосування дронів-перехоплювачів для прикриття наших піхотних груп. Також серед ключових завдань — підвищення ефективності радіоелектронної боротьби, нарощення використання наземних роботизованих РЕБ-платформ та ревізія ефективності індивідуальних засобів РЕБ.

Озвучив Олександр Сирський і дані воєнної розвідки щодо розвитку військ безпілотних систем держави-агресора.

«На 2026 рік росія планує виробити 7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових частин до БпЛА різних типів. Противник нарощує постачання у війська ударних дронів із турбореактивними двигунами. Ми це бачимо, аналізуємо та враховуємо у власному плануванні.

Водночас ворог терміново, поза затвердженими планами, розгортає ще 4 полки, 24 дивізіони та 162 батареї для протидії нашим ударним безпілотникам. Посилює ешелоноване протиповітряне прикриття Москви та Краснодарського краю. Фактично росіяни масштабують свої війська БпС, копіюючи українські рішення — технічні, тактичні й організаційні. Те саме стосується і застосування засобів РЕБ у прикордонних областях.

Попри всі виклики, ми продовжуємо утримувати ініціативу та задавати темп», – каже Сирський.

«Підписав накази про заохочення найкращих військовослужбовців напрямку безпілотних систем. Дякую воїнам БпС за щоденну копітку роботу, за знищення ворога, за збережені життя наших піхотинців і за захист України», – підсумував Головнокомандувач ЗСУ.

