У Німеччині відкрили доступ до мільйонів документів колишніх членів НСДАП. ВВС поспілкувалася з людьми, які знайшли в картотеці своїх родичів. Їх запитали, чому питання родинної історії залишаються для німецького суспільства такою чутливою темою навіть через 80 років після перемоги над нацизмом.

“Коли я росла, я пишалася тим, що моїми предками були партизани й борці за свободу”, – розповідає ВВС 57-річна мешканка Берліна Роза М (ім’я ВВС змінила на її прохання).

Дитинство Рози минуло на північ від німецької столиці, у НДР – країні соціалістичного табору. У школі Розу та її однокласників переконували: жителі Східної Німеччини були потомками антифашистів, а “погані хлопці” походили із заходу.

Коли Розі виповнилося 16 років, до її школи з візитом приїхала єврейська делегація зі США.

Темою дискусії було “Діти тих, хто вижив, спілкуються з дітьми вбивць”. Роза була впевнена: вона та інші німецькі школярі належать саме до першої групи.

“І лише наприкінці зустрічі я зрозуміла, що на мене дивилися як на нащадка вбивць. Це був переломний момент. Я зрозуміла: “Боже, я ж німкеня!”

Те дитяче усвідомлення Роза порівнює з “проривом дамби”. Вона раптом збагнула, чому бабуся розповідала, як наприкінці війни родина тікала від Червоної армії. Школярці, яка виросла на книжках про радянських солдатів-визволителів і вважала СРСР “старшим братом” Німеччини, стало ясно: тоді німців сприймали “ворогами”.

Так, для ще зовсім юної дівчини розпочався процес реконструкції родинної історії, який тривав понад 30 років.

З’ясувалося, що багато предків Рози безпосередньо брали участь у подіях Другої світової війни — і зовсім не на боці партизанів, як вона думала в дитинстві.

“Усі мої знайомі знайшли там своїх родичів”

Повалення Третього рейху відбулося понад 80 років тому, але питання родинної історії, особистої відповідальності німців за злочини нацизму та збереження пам’яті й досі залишаються раною у сучасній Німеччині.

Наприкінці лютого дискусії на цю тему спалахнули знову після того, як у відкритому доступі з’явилися кілька мільйонів документів колишніх членів НСДАП – Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії.

НСДАП під керівництвом Адольфа Гітлера проіснувала понад 20 років — до перемоги союзників над нацистською Німеччиною у 1945 році.

За цей час до неї вступили понад 10 мільйонів людей. Картотека членів партії, що зберігалася в Мюнхені, наприкінці війни ледве не була втрачена. 50 тонн документів вивезли на целюлозну фабрику для знищення, але її директор не виконав наказ і передав архів американцям.

Ще донедавна з’ясувати, чи була та чи інша людина членом нацистської партії, можна було лише надіславши запит до Федерального архіву Німеччини. Однак кілька місяців тому Національний архів США виклав оцифровану базу у відкритий доступ. У квітні газета Die Zeit створила базу з онлайн-пошуком на основі цих документів.

Підпис до фото,База Die Zeit дає змогу шукати колишніх нацистів за іменем, датою та за місцем народження. За оцінкою газети, наразі база містить інформацію про 90% усіх членів НСДАП

Як розповіла ВВС представниця Die Zeit Джудит Буш, від моменту запуску базою скористалися “мільйони разів”, а журналісти газети отримали “тисячі коментарів і повідомлень”.

“Ми сподівалися на відгук, але такого масштабу, звісно, не очікували”, – каже Крістіан Штаас, журналіст, який керує історичним напрямом газети.

Більшість колишніх членів НСДАП і нацистських злочинців уже мертві. На думку Штааса, через це багатьом людям із психологічної точки зору легше замислюватися над роллю їхніх предків у німецькій історії.

Це важлива, але не єдина причина, розповідає ВВС німецький історик Йоганнес Шпор, який спеціалізується на питаннях родинної історії (він почав займатися цією темою після того, як дізнався про нацистське минуле власного діда).

Багато хто “почав замислюватися над зв’язком між історією та сучасністю” на тлі зростання популярності правих сил.

На інших вплинула пандемія – люди “сиділи вдома, вивчали документи, розбирали горища, спілкувалися з родичами”. А на деяких – навіть війна в Україні, через яку багато німців задумалися про зв’язок їхніх предків із цією країною і що вони могли в ній накоїти у ті часи.

Тема родинного минулого залишається в Німеччині вкрай болісною: всі ті, хто розповів ВВС про свій досвід роботи з базою членів НСДАП, попросили про анонімність.

“Це пов’язано з відданістю, яку люди відчувають до членів родини навіть після їхньої смерті, – пояснює Шпор, – Тривалий час ця тема залишалася своєрідним табу”.

Історик застерігає: достовірно з’ясувати мотивацію людей, які хочуть дізнатися про минуле своїх близьких, вдається не завжди. Одних просто цікавить біографія родичів або їхніх сусідів, а інші, можливо, “пишаються тим, що їхні родичі були членами нацистської партії”.

Значущість членства в НСДАП досі залишається в Німеччині предметом суперечок.

“Усі мої знайомі, хто перевіряв ці архіви, знайшли там своїх родичів. Членство в НСДАП не було рідкістю, а декому навіть доводилося вступати туди просто через роботу”, — розповіла ВВС Герта. Дівчина знайшла в базі двох прадідусів – поліцейського та вчителя.

Вона переконана, що її близькі “не вчиняли жодних злочинів” і, найімовірніше, перебували в партії “через професію”.

Деякі колишні члени НСДАП стверджували, що їх записували до партії без їхньої участі. Наприклад, нинішній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц так говорив про свого діда, бургомістра міста Брілон.

Водночас, як підкреслює Die Zeit, історики сходяться на думці: жоден із членів НСДАП не потрапляв до партії “автоматично” і не міг про це не знати — для вступу був потрібний особистий підпис кандидата.

“Не кожен член партії особисто був причетний до злочинів. Але кожен, хто вирішив вступити до НСДАП, тим самим підтримав нацистський режим, який був відповідальний за війну, Голокост і багато інших злочинів проти людяності”, — пояснює Крістіан Штаас, журналіст Die Zeit.

За словами історика Крістіана Шпора, членство в НСДАП означає, що людина активно прагнула приєднатися до націонал-соціалістів. Щоб вступити до партії, потрібно було заповнити анкету в місцевому осередку партії та дочекатися позитивного рішення — брали туди далеко не всіх.

Зрозуміти лише за карткою члена партії, наскільки активно він брав участь у партійній діяльності й чи вчиняв злочини, неможливо — для цього потрібні додаткові дослідження.

“Мої предки були злочинцями”

Судячи з відгуків, які отримала Die Zeit, і коментарів у соцмережах, тисячі німців до публікації бази членів НСДАП не підозрювали, що їхні близькі мають нацистське минуле.

“Для мене було справжнім шоком знайти в базі людину з моїм прізвищем, яка жила в селі, де я сам виріс”, – розповів ВВС один із таких людей, Мартін.

Цією людиною виявився його прадід, який помер ще до його народження.

“Єдине, що батько мені про нього розповідав, — це те, що той радив ніколи не вступати до політичних партій. Він казав: “Я сам колись був в одній, але з часом зрозумів, що це була неправильна партія”.

54-річний Нільс, уродженець Гамбурга, навпаки, не здивувався, коли знайшов у базі Національного архіву США одразу трьох родичів — батьків матері та одного з прадідів.

“Я знав, що бабуся була в підрозділі гітлер’югенду, а дідусь під час війни працював інженером на танковій фабриці. Тому для мене не стало великим сюрпризом, що вони були членами партії, — розповідає він. — Моя реакція була така: “Я так і знав!”. За їхнім характером було зрозуміло, що вони б записалися [до НСДАП]”.

Несподіванкою це стало для їхньої доньки — матері Нільса, яка не підозрювала, що її батьки були членами НСДАП. “Це добре показує, наскільки мало ці теми обговорювалися в родинах після 1945 року”, – каже чоловік.

Особливо матір Нільса здивувало, що членом НСДАП виявився її дід – за її словами, в роки Третього рейху він “неохоче вивішував прапор зі свастикою” лише в ті дні, коли це було обов’язково.

Для Рози М., яка виросла в НДР, пошук родичів у базі Die Zeit став лише одним із багатьох етапів на шляху вивчення родинної історії.

Після тієї самої зустрічі в школі з делегацією зі США вона з’ясувала, що багато її предків були безпосередньо пов’язані з нацизмом – на відновлення всієї історії в неї пішло багато років.

Брат бабусі Рози записався до армії ще 18-річним юнаком. Він став пілотом бомбардувальника і загинув у Греції, не доживши до 21 року.

Батько, судячи з родинних розповідей, був функціонером у Східній Пруссії, який після перемоги над нацизмом “відмовлявся здати форму”, — але чим саме він займався, з’ясувати не вдалося. Знайти його в базі Роза не змогла через надто поширене прізвище.

Найбільше за ці роки Роза дізналася про свого іншого прадіда на ім’я Отто. Він був поліцейським у польському місті Білосток на кордоні Польщі та Білорусі.

З цим місцем пов’язані одні з найстрашніших епізодів Голокосту. У місті в роки війни діяло гетто, через яке пройшли десятки тисяч євреїв – більшість із них загинули.

27 червня 1941 року в місті сталася різанина, відома як “червона п’ятниця”, — тоді нацисти вбили до 2000 людей, 700–800 з них, за оцінками істориків, загнали до будівлі Великої синагоги й спалили живцем.

Підпис до фото,Ліквідація гетто в Білостоці в серпні 1943 року. Його населення стоїть із піднятими руками в оточенні німецьких військових

У яких саме злочинах брав участь Отто, тепер встановити складно. Але, за словами Рози, з історії Білостока випливає, що нічим добрим німецький поліцейський там займатися не міг.

Із родинних розповідей вона дізналася про поширене тоді прислів’я “У Білосток їдуть бідними, а повертаються багатими” – це був натяк на мародерство та вилучення майна в місцевого населення.

Отто заарештували приблизно за два тижні після повернення з війни. Він перебував у ув’язненні в Заксенгаузені — колишньому німецькому концтаборі, який радянська влада перетворила на в’язницю для німецьких військовополонених.

Колишнього поліцейського засудили до смертної кари, але до виконання вироку він не дожив — помер від хвороб.

“Для мене все це стало величезним одкровенням, коли я про це дізналася, — розповідає Роза, – У дитинстві я відчувала гордість через те, що була, як мені здавалося, нащадком борців за свободу. Але відбувся злам, і я зрозуміла, що насправді мої предки були воєнними злочинцями, безвідповідальними людьми”.

Коли база членів НСДАП з’явилася у відкритому доступі, Роза ввела туди ім’я Отто і відразу знайшла його картку. Він вступив до партії ще 1933 року – це рік, коли нацисти прийшли до влади.

“Чи була я здивована? Ні, на той момент – уже ні. Це було просто остаточне підтвердження. Я хотіла його отримати – і отримала, – каже вона, — Це було як поставити крапку в довгій історії”.

Роза каже, що не відчуває провини за злочини предків, але відчуває відповідальність за збереження родинної історії.

“Мої предки були злочинцями, убивцями. Людьми, які наражали на небезпеку родину, життя інших заради пихи й ідеї, що тоді домінувала в моїй країні, — пояснює вона, – Я хотіла б щоб це не повторилося знову”.

“Фінальна риска”

Поява бази членів НСДАП у публічному доступі, судячи з коментарів, сподобалася далеко не всім.

Деякі читачі Die Zeit закликали “дати мертвим спокій”. Інші вказували на те, що публікація порушує право “на захист даних” – у Німеччині до розголошення персональної інформації ставляться дуже чутливо.

Знайшлися й ті, хто пояснював публікацію якоюсь “змовою”, потрібною для того, щоб змусити німців відчувати провину за свою історію.

За словами журналіста Die Zeit Крістіана Штааса, редакція газети міркувала над тим, чи не стане публікація архіву з чутливими даними приводом для “взаємних звинувачень”.

“Але доволі швидко ми дійшли висновку, що це малоймовірно, адже для пошуку конкретної людини потрібні точні дані, – розповідає він, – Ще важливішим було інше міркування: від самого початку ми були переконані, що користь цього інструменту для родин і для культури пам’яті в Німеччині значно переважатиме будь-які можливі побічні ефекти”.

Крістіан Штаас визнає: частина німецького суспільства поділяє точку зору, згідно з якою дискусія про помилки й травми минулого не веде ні до чого доброго. Цю дискусію часто описують терміном Schlussstrich — дослівно “фінальна риска”, яку деякі німецькі політики пропонують провести під обговореннями нацистського минулого.

Прагнення “провести риску” виникло в частини німців ще від моменту падіння Третього рейху, розповідає історик Йоганнес Шпор. За його словами, насправді більшість жителів Німеччини так і не відрефлексували тему “виконавців” нацизму, які залишалися частиною суспільства, – вона виявилася надто “некомфортною”.

Підпис до фото,Мітинг НСДАП у 14-ту річницю Версальського мирного договору, яким завершилася Перша світова війна. Його підписали на жорстких для Німеччини умовах. Учасники демонстрації тримають транспаранти з написами “День Версаля, день безчестя!” і “Ми хочемо бути вільними від Версаля!”. Берлін, 1938 рік

Журналіст Die Zeit Штаас переконаний, що відгук на публікацію показує: більшість людей підтримують розсекречення документів епохи Третього рейху.

“Це вселяє в мене оптимізм щодо майбутнього німецької культури пам’яті, особливо в той час, коли помирають останні історичні свідки”, – каже він.

Нільс, уродженець Гамбурга, який знайшов у базі трьох родичів, упевнений, що такі проєкти як ніколи важливі саме зараз. Він згадує партію “Альтернатива для Німеччини”, яка, за його словами, запевняє жителів країни, що “їм нема чого соромитися і потрібно пишатися тим, що ти німець”.

Досвід збереження історичної пам’яті є актуальним і для інших країн, вважає він: “Наприклад, для Росії, яка постійно зображає із себе жертву, але абсолютно не усвідомлює, скільки смерті й руйнувань вона принесла світові за останні 100 років”.

Історик Йоганнес Шпор вважає, що вивчення родинної історії навряд чи допоможе уникнути помилок минулого.

“Люди голосують за праві партії не тому, що вони не знають фактів”, — зауважує він. Проте осмислення минулого може навчити самостійності й відповідальності кожної окремої людини: “Важливо звільнитися від усіх міфів і навіть брехні, з якими ми виросли, щоб зрозуміти, хто ми є і що робили наші предки”.

За спостереженнями Рози, деякі німці справді втомилися від обговорень Другої світової війни. Але вона вірить: люди, які “намагаються підвести риску” під злочинами нацизму, насправді прагнуть стерти її.

“Ми не маємо припиняти про це говорити, треба далі навчати цього дітей. Потрібно знати, що тоді відбувалося, щоб бачити паралелі з тим, що відбувається зараз”.