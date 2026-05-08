Уряд ухвалив рішення, яке спрощує процедури оформлення документів іноземцям для тимчасового проживання, які воюють або планують долучитися до Сил оборони України. Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Зокрема, посвідка на тимчасове проживання в Україні тепер видаватиметься на весь строк дії контракту та ще на шість місяців після його завершення.

Також врегульовано питання подання документів для тих іноземців, які планують підписати контракт на службу. Тепер можливо подавати документи з простроченим терміном дії.

«Уряд врегулював й ситуації, коли іноземець не може оновити паспорт, бо для цього потрібно звертатися до держави-агресора або країни, яка не визнає територіальну цілісність України. У таких випадках документи можна буде подавати навіть із простроченим паспортом», — прокоментувала Очільниця Уряду.

Крім того, рішення передбачає спрощення підтвердження місця проживання для частини іноземців, які проходять військову службу.

За словами Прем’єр-міністра, ухвалені зміни мають прибрати зайву бюрократію та створити більш зрозумілі й нормальні умови перебування в Україні для людей, які захищають нашу державу.