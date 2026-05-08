За винагороду обіцяв пораненому військовослужбовцю безперешкодне отримання висновку ВЛК – у Миколаївському районі поліцейські затримали лікаря на отриманні неправомірної вигоди

Співробітник одного з медичних закладів Березанської громади вимагав у пораненого пацієнта 13 000 гривень за безперешкодне проходження військово-лікарняної комісії з подальшим зняттям останнього з військового обліку. Фігурант запевнив пацієнта, що діагностованої травми для цього недостатньо. Поліцейські затримали зловмисника у процесуальному порядку одразу після передачі коштів та вже повідомили про підозру. За вчинене йому загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Задокументували злочинну діяльність 31-річного лікаря слідчі Миколаївського райуправління поліції за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань у Миколаївській області ДСР Нацполіції та під процесуальним керівництвом Миколаївської окружної прокуратури.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що лікар ортопед-травматолог, будучи членом військово-лікарської комісії, під час прийому пораненого учасника бойових дій повідомив, що отримані ним травми нібито не є достатньою підставою для визнання непридатним до військової служби зі зняттям із військового обліку. Водночас зловмисник запропонував «допомогу» у безперешкодному проходженні ВЛК за грошову винагороду. Фігурант вимагав від військовослужбовця надати медичні документи, що підтверджують отримані під час служби поранення, а також передати 13 000 гривень за подальше ухвалення рішення про непридатність до військової служби.

Одразу після отримання неправомірної вигоди слідчі затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У службовому кабінеті затриманого поліцейські провели санкціонований обшук та вилучили грошові кошти, медичну документацію та мобільний телефон.

Нині слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання службовою особою неправомірної вигоди. Санкція інкримінованої статті передбачає до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.