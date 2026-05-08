В Офісі Генерального прокурора повідомили, що володіють інформацією про 306 фактів убивств українських військових, які здалися у полон на полі бою.

Про це під час міжнародної конференції United for Justice повідомив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора Юрій Рудь, передає УНН.

Військових було вбито попри те, що вони підпадали під дію Женевської конвенції, адже склали зброю та не чинили супротив.

Нам відомо про 306 фактів убивств на полі бою українських військових, які здалися у полон – повідомив він, додавши, що ці факти не включають вбивство українських військовополонених у колонії в Оленівці.

За словами Рудя, ці факти розслідуються в межах 116 кримінальних проваджень.