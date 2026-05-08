Господарство з Буковини вирощує черешневий сад за технологією U-UFO. Про це розповів агроном і співвласник ФГ Дмитро Макаренко, пише Суспільне.

Як пояснив агроном, особливість технології у тому, що черешні плодоносять на вертикальних провідниках. Завдяки цьому збирати врожай зручніше, а продуктивність праці є високою: працівники одразу бачать ягоду й можуть швидше її зібрати.

«Структура насаджень у нас поділена на три культури. Левову частку займають яблука зимових сортів, на другому місці — груша, і на третьому — черешня», — розповів Дмитро Макаренко.

За його словами, вирощування черешень і груш орієнтоване переважно на внутрішній ринок.

Тим часом яблука експортують, зокрема, у країни Близького Сходу.

«Там полюбляють наші яблучка, зокрема сорт Гала. Вони ростуть у трирічному яблуневому саду. Обсяги експорту відрізняються з року в рік, орієнтовно 1000 тонн ми експортуємо щороку», — зазначив Дмитро Макаренко.

Запорукою успішного господарювання фермер вважає не розширення площ, а застосування сучасних методик та технологій. Зокрема, він запевняє, що молоді продуктивні дерева дають кращу якість продукту.

«Через зміни клімату основною умовою ведення інтенсивного садівництва є краплинний полив, який дозволяє кожного дня проводити полив невеликими дозами. Годину-дві в день потрібно полити дерева», — пояснив фермер.

Крім того, сади господарства також облаштовані захистом від граду. На них вмонтовані спеціальні протиградові сітки, які відкривають після цвітіння саду, коли минає загроза випадіння снігу. Складають їх після збору плодів, щоб сніг не поламав цю систему.