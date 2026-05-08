За даними міністерства торгівлі Туреччини, у січні–квітні 2026 року імпорт російських товарів скоротився на 3,5 млрд дол. – 22,8% у річному обчисленні й найбільше падіння серед усіх торговельних партнерів Анкари у грошовому вимірі.

Для порівняння: імпорт з ОАЕ знизився на 835 млн дол., з Болівії – на 429 млн, з Італії та Франції – ще менше. Натомість Китай наростив постачання до Туреччини на 1,8 млрд дол., США – на 1,1 млрд., повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Причина скорочення – не дипломатичний демарш і не ринкова кон’юнктура. Це вторинні санкції: американський і європейський тиск на турецькі банки, логістичні компанії й посередників, які обслуговували торгівлю з росією. Ризик потрапити під обмеження виявився сильнішим за прибуток від роботи з російськими контрагентами.

Після 2022 року Туреччина перетворилася на один із головних логістичних і фінансових хабів кремля. Через неї йшли енергоносії, сировина, частина товарів подвійного призначення через реекспортні схеми. Але вже з 2023 року ця конструкція дає тріщину: імпорт з росії впав з 46 млрд дол. у 2023-му, до 44 млрд у 2024-му і 42,4 млрд у 2025-му. Нинішня динаміка перших чотирьох місяців 2026-го вказує, що падіння прискорюється.

росія при цьому залишається серед трійки найбільших постачальників до Туреччини. Торгівля глибоко асиметрична: москва продає Анкарі на 42,4 млрд дол. на рік, а купує у неї лише на 6,7 млрд. Близько 70% російського експорту – енергоносії, решта – зернові, метали, вугілля, добрива. Тобто росія залежить від Туреччини як від ринку збуту значно більше, ніж Туреччина залежить від росії як від покупця.

Саме тому скорочення турецького імпорту б’є по кремлю чутливіше, ніж може здатися. Це – звуження валютних надходжень, деградація енергетичних маршрутів і, головне, зміна поведінки партнерів. Турецькі банки й компанії більше не чекають, поки санкції їх наздоженуть, – вони самі згортають операції з росіянами превентивно.

Скорочення турецького імпорту – симптом того, що посередницька модель обходу санкцій через треті країни розсипається.