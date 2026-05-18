У Києві шахраї виманили у колишнього високопосадовця заощадження на загальну суму майже 7 млн грн. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Шахраї, представляючись працівником СБУ та слідчою поліції, надіслали 79-річному пенсіонеру підроблені повістки та повідомили, що відносно нього відкрито кримінальне провадження за фактом закупівлі «шахедів» для армії агресора.



Під тиском чоловік погодився на «обшук по відеов’язку» та показав їм свої заощадження. Далі він за вказівкою склав усі гроші у пакет та біля свого будинку віддав шахраям «на перевірку».

Зокрема, він віддав 110710 доларів США та 10200 Євро, а також заощадження в ізраїльських шекелях англійських фунтах та чеських кронах.

Заощадження у євро та американських доларах підозрювані перерахували на крипторахунок організатора схеми, а от іншу валюту обмінник брати відмовився.

Двох учасників схеми, які приїзджали до потерпілого за грошима, встановили та затримали.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва їм повідомлено про підозру у пособаництві шахрайству на загальну суму майже 7 млн гривень.

Вони перебувають під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 4,9 млн гривень та 3,3 млн гривень відповідно.

Наразі правоохоронцями встановлюються інші учасники шахрайської схеми.

За даними джерела “Української правди”, ідеться про шостого прем’єр-міністра України Валерія Пустовойтенка (1997–1999 роки).