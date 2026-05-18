Міністерство фінансів США вирішило продовжити термін дії санкційного винятку щодо російської морської нафти, який закінчився в суботу, після того, як кілька країн попросили більше часу для купівлі російської нафти, повідомило в понеділок джерело, знайоме з планом.

За словами джерела, виняток діятиме ще 30 днів, передає Reuters.

Сполучені Штати видали виняток, щоб пом’якшити дефіцит поставок нафти та високі ціни, спричинені закриттям Іраном Ормузької протоки на тлі американо-ізраїльського наступу, але цей крок мало що зробив для заспокоєння цін на бензин у США.