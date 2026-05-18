Миколаївська спортсменка Юлія Олізаренко у складі національної збірної України з богатирського багатоборства здобула перемогу на чемпіонаті Європи «Old School Strongman».

Міжнародні змагання проходили з 8 по 10 травня у грузинському місті Цхалтубо та зібрали найсильніших атлетів континенту.

Як повідомляють у Миколаївській міськраді, за результатами турніру збірна України стала чемпіонкою Європи у командному заліку, продемонструвавши впевнену перевагу над суперниками.

Вагомий внесок у тріумф української команди зробила миколаївська спортсменка Юлія Олізаренко. За підсумками трьох дисциплін вона показала найкращий коефіцієнт серед жінок.

Крім титулу чемпіонки Європи, Юлія Олізаренко встановила новий світовий рекорд у фінальній дисципліні – становій тязі. Спортсменка підняла 250 кілограмів, оновивши світове досягнення.

