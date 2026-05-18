Окружна прокуратура міста Миколаєва Миколаївської області до суду пред’явила позов в інтересах держави в особі Державного агентства лісових ресурсів України, Південного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства до Миколаївської міської ради про визнання бездіяльності протиправної та зобов’язання прийняти рішення щодо віднесення земельних ділянок загальною площею 117 га, розташованих у Центральному та Корабельному районах Миколаєва, до самозалісених.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Так, на органи місцевого самоврядування покладається обов’язок віднесення самосійних лісів до самозалісених ділянок шляхом прийняття відповідного рішення та внесення даних про такі землі до Державного земельного кадастру.

Разом з тим, органами прокуратури встановлено, що всупереч передбаченої законодавством процедури міська рада не здійснила жодних заходів для захисту самосійних лісів, зазначене стало підставою для звернення прокурора до суду.

На даний час судовий розгляд справи триває.

