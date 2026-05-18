Станом на 15.05.2026 споживачі ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» заборгували підприємству за послуги з постачання теплової енергії майже 287 млн грн, з яких близько 28,8 млн грн — нарахування за квітень 2026 року.

Про це повідомили в ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», передає Інше ТВ.

Як нагадують на підприємстві, відповідно до чинного законодавства України оплату за послуги за квітень 2026 року необхідно здійснити до кінця травня 2026 року.

ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» проводить як досудову, так і судову роботу з боржниками. З 01.01.2026 було отримано 554 судових рішення на суму 8 млн 911 тис. 385,61 грн. Сума боргу, стягнута примусово Державною виконавчою службою з 01.01.2026, — 7 млн 256 тис. 480,60 грн.

Як повідомляло Інше ТВ, станом на 1 грудня 2025 року загальна сума заборгованості споживачів ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» за послуги з теплопостачання була більше – майже 300,6 млн грн.