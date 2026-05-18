Відносно співробітника Миколаївського районного управління поліції, який керував службовим автомобілем та порушив правила дорожнього руху, рухаючись по смузі для маршрутних транспортних засобів, патрульні поліцейські винесли постанову за ч. 3 ст. 122 КУпАП.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Відеоматеріал із порушенням правил дорожнього руху правоохоронці виявили сьогодні, 18 травня, під час моніторингу. На оприлюдненому відео, водій, керуючи службовим автомобілем поліції Renault Еxpress, рухався вулицею Генерала Олекси Алмазова.

