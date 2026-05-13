Сценарій військових навчань був таким: одна з найновіших членкинь НАТО, Швеція, опинилася під загрозою з боку неназваної країни, яка зосереджувала війська вздовж східного кордону військового альянсу. І, що незвично, Україна, яка не є членкинею НАТО, була там, щоб надавати консультації з питань ведення війни за допомогою безпілотників — і висловила альянсу серйозне попередження.

Військові навчання, в яких також брали участь американські війська, проводилися з урахуванням реальної загрози. Протягом кількох місяців Росія активізувала саботаж, включаючи кібератаки на критичну інфраструктуру та дезінформацію проти країн по всій Європі, як детально описано в розслідуванні AP.

Сценарій військових навчань — за яким шведський острів Готланд теоретично стикається з відключенням електроенергії та дефіцитом продовольства через саботаж — перевірив, що можуть зробити члени НАТО до того, як буде застосовано статтю 5 про колективну оборону.

«Теоретично це може статися вже завтра», — сказав контр-адмірал Йонас Вікстрем, керівник навчань.

У сценарії військових навчань цього тижня українські сили мали нагоду продемонструвати, чого вони навчилися на полі бою, і чому їхня країна може бути гідним членом НАТО.

Група українських пілотів безпілотників, яких запросили навчити західні сили, як перемагати у війні з використанням безпілотників, знищила шведські війська під час навчань, де українці виконували роль агресора, повідомив агентству AP 24-річний пілот безпілотника.

«Вони тричі зупиняли навчання», щоб війська могли обміркувати, що робити краще, але якби це було в реальному житті, вони б загинули, сказав він, назвавши свій позивний «Тарік» відповідно до українських військових правил.

Шведські війська мають потенціал, але їм потрібно вдосконалити свої дрони та тактику, а командирам потрібно глибше розуміння ведення війни з використанням дронів, сказав інший пілот з позивним «Карат».

Він описав, як керував невеликими атакувальними дронами з видом від першої особи на передовій проти російських військ. Іноді пілотів дронів підтримують розвідувальні дрон-команди, але інколи вони «працюють наосліп».

Західні сили не можуть зрозуміти, як це, додав він: «Це потрібно бачити на власні очі».

Усі західні збройні сили мають «швидко навчитися» проводити операції з використанням безпілотників та протидії їм, і «найшвидший» спосіб — це прислухатися до українців, зазначив Головнокомандувач оборони Швеції генерал Клаессон.

«Вони навчили нас, що потрібно дійсно зосередитися на виживанні та тому, як уникнути виявлення», — сказав бригадний генерал Кертіс Кінг із збройних сил США. Водночас, за його словами, західні країни повинні зосередитися на «глибоких» можливостях виявлення, щоб помічати дрони з великої відстані.

Такі знання вкрай необхідні вздовж кордону Росії з НАТО, де останніми місяцями спостерігається хвиля вторгнень дронів, зокрема українських, збитих з курсу російськими засобами радіоелектронного придушення.

Мета полягає в тому, щоб мати системи, які працюють разом, так щоб радари, виготовлені різними компаніями в різних країнах, могли бути інтегровані для обміну даними та відстеження загроз, сказав Кінг. Цей процес розпочався, але «ми ще не досягли мети».

Військові навчання зосередилися на шведському острові Готланд, оскільки він стратегічно розташований у Балтійському морі між російською ексклавою Калінінград — де Москва розмістила ракети — та Швецією.

«Якщо ви контролюєте Готланд, ви фактично контролюєте центральну частину Балтійського моря», — сказав Клаессон.

Балтійське море є фінансовою артерією для Росії, оскільки судна її «тіньового флоту» перевозять нафту та скраплений природний газ, які Москва використовує для фінансування своєї війни в Україні.

Після закінчення холодної війни Швеція фактично відмовилася від військової присутності на острові Готланд, але повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році змусило її переглянути свою позицію та посилити військову присутність на острові. У 2024 році Швеція разом із Фінляндією вирішила вступити до НАТО.

«Дуже ймовірним сценарієм» є те, що президент Росії Володимир Путін може використати Готланд для випробування НАТО, спробувавши захопити невелику частину території альянсу, щоб перевірити колективну реакцію, сказав Клаессон.

