Сьогодні, 13 травня, розпочався офіційний візит президента США Дональда Трампа до Китаю. У аеропорту Пекіна йому влаштували урочисту зустріч – 300 китайських дітей, вдягнутих у синьо-білі костюми, махали американськими та китайськими прапорами та вигукували «Ласкаво просимо!». Крім того, Трампа вітала почесна варта та військовий оркестр.

Зустрічати Трампа на китайській землі Сі Цзіньпін направив високопоставленого чиновника — віцепрезидента Китаю Хань Чжена. Хань вважається посланцем Сі з дипломатичних заходів, минулого року він був присутній на інавгурації Трампа у Вашингтоні.



На злітній смузі до Трампа приєдналися син Ерік і невістка Лара.