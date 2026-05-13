19-20 лютого 2026 року внаслідок влучання боєприпасів по об’єкту енергетичної інфраструктури на території Снігурівської громади Миколаївської області сталося забруднення земель та засмічення території відходами руйнації.

Фахівці Держекоінспекції Південно-Західного округу обстежили місце влучання і підрахували суму збитків, передає Інше ТВ.

Під час обстеження фахівці інспекції встановили факт забруднення земельної ділянки трансформаторним мастилом, яке витекло внаслідок руйнування обладнання. Площа забруднення склала 480 квадратних метрів. Сума завданих збитків — 404,2 тисячі гривень.

Окрім цього, інспектори зафіксували засмічення території відходами руйнації на площі 748 квадратних метрів. Розмір шкоди, завданої засміченням земель, перевищив 6,2 мільйона гривень.

Трансформаторне мастило становить серйозну небезпеку для ґрунтів та підземних вод. Після потрапляння у землю такі речовини можуть тривалий час залишатися в екосистемі та негативно впливати на мікроорганізми, рослинність і водні ресурси. Для повного відновлення забруднених територій інколи потрібні роки.

Відходи руйнації також створюють додаткове навантаження на довкілля, оскільки можуть містити залишки металу, бетону, ізоляційних матеріалів та інших небезпечних компонентів. Саме тому фіксація таких випадків є важливою частиною оцінки екологічних наслідків війни.

