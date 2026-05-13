Жінка, з якою ексголова Офісу президента Андрій Єрмак, за даними слідства, обговорював держпризначення, мала для спілкування з ним окремий телефон.

Про це заявила прокурорка САП під час судового засідання з обрання Єрмаку запобіжного заходу, передає кореспондентка hromadske.

Напередодні прокурори заявили, що Андрій Єрмак листувався з абонентом «Вероника Феншуй Офис» щодо призначення різних людей на державні посади, надсилаючи їй дати народження кандидатів.

На засіданні 13 травня правоохоронці долучили протоколи огляду смартфона iPhone 12, який вилучили в певної Анікієвич Вероніки Федорівни під час обшуку 11 травня.

Як стверджує слідство, цей телефон використовувався фактично лише для спілкування з контактом «Андрей 2025».

Під час обшуку 11 травня на телефон також надійшов дзвінок від контакту «Слава» — номеру водія Єрмака, В’ячеслава Абрамова.

За даними слідства, 24 грудня 2025 року — під час обшуку у водія Єрмака — контакт «Андрей 2025» скинув Вероніці повідомлення: «Клименко, Кривонос». Це прізвища керівників САП та НАБУ.

На це, за даними слідства, жінка відповідає: «Я сьогодні дуже зла. З іншого боку, моя різкість, можливо налаштує вас на іншу хвилю. Все починається зі слів, які ми кажемо собі та іншим. Ви протягом останніх місяців не ескалюйте, не відповідайте на їхні нападки. Ескалюють вони — ви дозволяєте цьому бути…»

Далі, як каже прокурорка, Єрмак на це повідомлення пише: «Фіала, “Українська правда”, Ткач, Мусаєва, Арахамія, Гончаренко. Я не все готовий, на все. Завтра готовий».

Після цього Вероніка надала довгу відповідь: «Ви зараз переживаєте про папір та про арешт на якийсь короткий час. Це, звісно, неприємно, але на зараз у вас є друг-гарант і немає серйозних доказів. Після чого у вас з’являється моральне та юридичне право їх знищити. Але якщо вони отримають владу, то будуть діяти більш серйозно і не буде друга-гаранта більше і повноважень. Найкраще, якщо ви встигнете виїхати за кордон, подумайте над цим…»