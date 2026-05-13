Сьогодні підрозділи Сил оборони України уразили установки первинної переробки нафти АВТ на нафтопереробному заводі “Ярославський” у Ярославлі РФ.

Продукція заводу включає бензин, дизельне та реактивне пальне і є важливою складовою у забезпеченні логістики ворожої армії, повідомили у Генштабі.

Також підтверджено ураження інфраструктури газопереробного заводу “Астраханський” у Астраханській області – виникла пожежа на території об’єкту.

Підприємство є важливим елементом газотранспортної та паливної інфраструктури держави-агресора та задіяне у забезпеченні потреб воєнно-промислового комплексу рф.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ураження по об’єктах противника до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України.