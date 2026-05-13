Влада кузбасського регіону тишком забила близько чотирьох тисяч дійних корів на молочному комплексі АО «Ваганово». Офіційна версія: нодулярний дерматит, захворювання, яке лікується антибіотиками й зазвичай не вимагає масового забою. Але фермери думають інакше, повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

Забій худоби також відбувся комплексно в селі Окунєво та в кількох приватних господарствах. Паралельно фермерам заборонили вивозити й продавати тварин за межі району – без жодного офіційного карантину. Молоко від них брати припинили. Натомість запропонували терміново вакцинувати поголів’я невідомим препаратом без документів. Жодних пояснень, лише вимога підписати й виконати.

Місцеві жителі впевнені: йдеться про ящур, який влада приховує. Усе відбувається за тією самою схемою, що і в сусідній новосибірській області на початку року. Там спочатку говорили про пастерельоз, вилучали і забивали худобу, а потім обласний ветеринарний центр таки визнав: у корів знайшли ящур.

На зустрічі з фермерами з’явився сам губернатор Кузбасу ілля середюк. За словами учасників, після розмови з них взяли розписку про нерозголошення. Умова недвозначна: хтось заговорить – всі підуть на «сво».

Мотив замовчування очевидний. Офіційне підтвердження ящуру автоматично ставить під загрозу весь експорт російської тваринницької продукції. Саме тому влада воліє жертвувати фермерами, а не репутацією на зовнішніх ринках. Це не перший випадок, коли росія ховає спалах небезпечної хвороби, ризикуючи здоров’ям не лише власного населення, а й сусідніх країн.

