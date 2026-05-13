У січні – квітні 2026 року платники податків Миколаївщини перерахували до пенсійного та соціальних фондів України понад 6 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), що на 16,9 відс., або на 875,8 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 року.

Зростання надходжень з єдиного внеску відбулося завдяки якісному адмініструванню податків, поліпшенню аналітичної роботи та сервісного обслуговуванню платників, а також завдяки проведенню цілеспрямованої роботи з роботодавцями щодо підвищення рівня оплати праці найманим працівникам, вжиттю заходів з детінізації доходів та легалізації зайнятості населення.

До відома: з 2025 року податковий розрахунок з єдиного внеску потрібно подавати щомісяця, а не щоквартально, як було раніше. Зміни стосуються усіх підприємств та фізичних осіб – підприємців, які виплачують доходи фізичним особам.