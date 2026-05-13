Вища кваліфікаційна комісія суддів затвердила рейтинг переможців конкурсу до Миколаївського апеляційного суду. Ними стали усі 16 суддів, які підтвердили здатність працювати на вищому рівні.

Таке рішення ухвалене під час засідання ВККС у пленарному складі, що відбулося напередодні, інформує «Закон і Бізнес».

Загалом на 21 посаду в цьому суді претендували лише 23 кандидати. Проте 7 були визнані такими, що не готові працювати на апеляційному рівні. Тож комісія визнала переможцями всіх тих, хто підтвердив таку здатність під час кваліфоцінювання, а це — 16 суддів першої ланки.

Наразі в Миколаївському АС працюють 14 суддів із 38 за штатним розписом. Тож у разі призначення на нові посади всіх переможців конкурсу все одно 8 місць залишаться вакантними. Щоправда, наразі цього буде достатньо для того, аби фактичне навантаження зрівнялося із нормативним.

Остаточні рішення про рекомендування кандидатів для призначення до Миколаївського АС ВККС розглядатиме 20 травня 2026 року.

Крім того, комісія припинила кваліфоцінювання на відповідність посаді стосовно чотирьох із них — С.Глибоченка, В.Муругова, А.Тустановського та Д.Червоненка. Адже вони її підтвердили в межах цього конкурсу.

Список переможців конкурсу до Миколаївського АС

(за рейтингом/ балами, що вказані у дужках)

1. Темнікова Альона Олександрівна, суддя Заводського районного суду м.Миколаєва (765,59).

2. Червоненко Дмитро Валерійович, суддя Новокаховського міського суду Херсонської області (739,43).

3. Муругов Віталій Васильович, суддя Баштанського районного суду Миколаївської області (738,60).

4. Біоносенко Володимир Вікторович, суддя Миколаївського окружного адміністративного суду (738,27).

5. Корсаненкова Олена Олександрівна, суддя Миколаївського районного суду Одеської області (735,46).

6. Фортуна Тетяна Юріївна, суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області, яка відряджена до Центрального районного суду м.Миколаєва (732,70).

7. Чаричанський Павло Олексійович, суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області (731,56).

8. Валігурський Геннадій Юрійович, суддя Кам’янського районного суду Запорізької області (729,24).

9. Круглікова Алла Вікторівна, суддя Комунарського районного суду м.Запоріжжя (724,73).

10. Уманська Ольга Вікторівна, суддя Новобузького районного суду Миколаївської області (722,73).

11. Карташева Тетяна Анатоліївна, суддя Заводського районного суду м. Миколаєва (720,20).

12. Гарський Олександр Вячеславович, суддя Малиновського районного суду м.Одеси

(709,90).

13. Глубоченко Сергій Михайлович, суддя Вітовського районного суду Миколаївської області (701,29).

14. Токарєв Артем Геннадійович, суддя Покровського міськрайонного суду Донецької області (691,90).

15. Томашевський Олександр Олександрович, суддя Казанківського районного суду Миколаївської області (682,24).

16. Тустановський Андрій Олександрович, суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області (670,57).

