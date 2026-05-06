Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді застави у 10 млн грн ексначальнику одного з правоохоронних органів у Миколаївській області, підозрюваному у незаконному збагаченні (ст. 368-5 Кримінального кодексу України) на понад 22 млн грн.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Підозру колишньому посадовцю повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР), зокрема на підставі матеріалів моніторингу способу життя, проведеного Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК).

За результатами моніторингу та досудового розслідування встановлено, що влітку 2021 року теща посадовця придбала:

2 квартири загальною вартістю понад 12 млн грн в елітному житловому комплексі столиці;

3 паркомісця майже за 1,9 млн гривень;

нежитлове приміщення за понад 8,4 млн гривень.

Надалі це майно було подароване її доньці – дружині посадовця, яка надала чоловіку право користування ним.

Водночас аналіз доходів суб’єкта декларування, його дружини та тещі свідчить про відсутність достатніх законних джерел для придбання таких активів.

Фігурант справи також неодноразово ставав об’єктом журналістських розслідувань. Після оприлюднення інформації про майно його родини у медіа він звільнився з правоохоронних органів.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

