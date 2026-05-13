Зараз у Пунта-Марині на півночі Італії мешкає понад 100 павичів, і місцеві жителі шукають гуманні способи регулювання їхньої чисельності.

Про це пише Еuronews.

Понад 100 павичів розселилися у приморському містечку Пунта-Марина, де мешканці намагаються регулювати чисельність птахів, не завдаючи їм шкоди. Павичі бродять вулицями, сідають на балкони та збираються на пляжі, ставши незвичайною частиною повсякденного життя прибережної громади.

Місцеві жителі кажуть, що птахи роками жили в покинутому авіаційному комплексі поблизу міста, але їхня чисельність різко зросла під час пандемії COVID-19. Деякі мешканці скаржаться, що павичі перекривають дороги, псують сади та турбують людей своїм криком і поведінкою. Інші вважають їх частиною ідентичності міста та насолоджуються їхніми барвами та увагою, яку вони привертають.

Зараз влада та мешканці обговорюють гуманні рішення щодо контролю чисельності птахів, які б одночасно захищали їх і мінімізували незручності для міста.

