Жителі Лиманської громади Білгород-Дністровського району скаржаться на нашестя шакалів. Відео, на якому місцеві розповідають про свої зустрічі з хижаками, у Фейсбук поділився голова Лиманської сільради Василь Резніченко, передає видання «Південь сьогодні».

Шакалів тут зустрічають щодня. І щоночі. Кажуть, звірі оселилися у закинутих хатах. Але приходять вони і на подвір’я будинків, у яких постійно живуть люди.

«Я йшла на роботу, отут, біля сусідів. Він біжить, я стала стовпом, він пробіг прямо повз мене. Він навіть не боїться», – розповідає на камеру одна з жінок.

Знаходять прихисток від негоди шакали і під закинутою технікою. На відео видно, що старі причепи, цистерни та інший металобрухт теж знаходяться посеред вулиць та на околицях, тобто у безпосередній близькості до домівок.

Ще одна жінка розповідає, що коли ввечері йшла доїти корову, чула здійнятий шакалами галас у сусідніх дворах. Вона покликала на допомогу чоловіків, ті тварин відігнали. Наступного вечора у той самий час, о сьомій вечора, нібито, нічого не чула. А о третій ночі почула шум у дворі. Не виходила, бо злякалася. А вранці на подвір’ї виявили розірваними семеро зі своїх чотирнадцяти гусей.

«Вночі заскочили до нас на ферму, вигнали овечок. Чоловік прибіг вночі, сів у машину і поїхав їх шукати. Майже чотири годині їздили полями. Як вже їхали назад, побачили, що шакали просто женуть стадо, яке оточили з усіх боків», – додає перша співрозмовниця.

Її сусідка розповідає, що за кілька дворів від неї шакали з’їли собаку. Про те, щоб курей випустити на город, і мова не йде.

Очевидці зазначають, що шакали, які їм траплялися, зростом з вівчарку, вище коліна дорослої людини.

Люди бояться за себе, за своїх дітей, які повертаються додому ввечері, коли вже темно. За допомогою звертаються до мисливців з інших громад. Просять хоча б налякати непроханих гостей. Після такого рейду кілька днів чули виття лише десь далеко. Але зрозуміло, що це тимчасово.

Тому жителі громади, розуміючи, що місцева влада не має повноважень вирішувати цю проблему, змушені надавати їй розголосу. Люди очікують реакції від відповідних служб та структур, які зобов’язані шукати рішення у таких випадках. Адже мова йде не лише про майно та худобу, мова йде про безпеку людей у власних дворах та городах.