Контррозвідка Служби безпеки затримала на Київщині ще одного російського агента. Зловмисник переховувався в столичному регіоні після коригування ворожого вогню на Донеччині.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ, передає Інше ТВ.

За матеріалами справи, затриманим виявився завербований російськими спецслужбістами 32-річний шахтар з тимчасово окупованої Новогродівки. Ще до захоплення громади рашисти залучили його до свого агентурного апарату через заборонену соцмережу «Однокласники». Там на нього вийшла «зв’язкова» воєнної розвідки рф і запропонувала співпрацю в обмін на віртуальні близькі стосунки. Погодившись на «пропозицію», фігурант почав відстежувати та передавати окупантам локації Сил оборони на території міста та його околиць. Отримані розвіддані рашисти використовували для планування повітряних ударів по громаді з метою наступу на Покровському напрямку. Після захоплення Новогродівки агент виїхав до столичного регіону, де сподівався «залягти на дно», щоб згодом продовжити розвідувально-підривну діяльність в інтересах рф.

Співробітники СБУ встановили місцеперебування зловмисника і затримали його в орендованій оселі. Під час обшуків у нього вилучено смартфон із доказами його співпраці з окупантами.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

