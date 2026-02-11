Сьогодні, 11 лютого, на вул.Соборній КП «Миколаївські парки» проводить роботи з видалення сухих аварійних платанів.

Про це підприємство повідомило напередодні на своїй сторінці в Фейсбук, передає Інше ТВ.

«Роботи виконуватимуться відповідно до складеного акту, деталі підтверджені фотоматеріалами нижче. Просимо мешканців міста поставитися з розумінням до тимчасових незручностей», – зокрема йдеться в дописі до фотоматеріалів.

Додамо, що деякі миколаївці вважають, що зносяться дерева, до загибелі яких призвела невірна обрізка, проведена КП «Миколаївські парки».

Як повідомляло Інше ТВ, на початку січня 2025 року спалахнув суспільний скандал, пов’язаний з тим, що у центрі Миколаєва знов варварські кронували платани – миколаївці обурені (ФОТО, ВІДЕО). Тоді мешканці Миколаєва вийшли на захист платанів від варварської обрізки (ФОТО, ВІДЕО), Держекоінспекція оштрафувала КП «Миколаївські парки» за варварську обрізку платанів у центрі Миколаєва (ФОТО), а поліція розпочала кримінальні провадження та встановлює законність діяльності КП «Миколаївські парки». Наприкінці січня 2025 року обрізка платанів на Соборній була зупинена до прийняття Правил поводження з зеленими насадженнями у місті Миколаєві – сесія міськради.