9 лютого, близько 22:00, на спецлінію 102 надійшло повідомлення чоловіка про те, що його брата поранив ножем знайомий. Подія сталась на подвір’ї житлового будинку в одному з сіл Новоодеської громади.

Про це повідомляють в поліції Миколаївської області і Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

На місце злочину одразу прибули поліцейські слідчо-оперативної групи відділення поліції № 6 Миколаївського райуправління. Правоохоронці з’ясували, що двоє 21-річних товаришів у стані сп’яніння прийшли з візитом до родича одного із молодиків, де продовжили вживати алкогольні напої. Після застілля товариші вийшли на подвір’я, де фігурант ножем з будинку заявника вдарив друга в шию і втік. Постраждалого медпрацівники доставили до лікарні каретою швидкої медичної допомоги. Наразі його стан розцінюють як середньої тяжкості.

На подвір’ї слідчі вилучили знаряддя злочину – ніж, а оперативники місцевого відділку розшукали зловмисника у будинку 60-річної односельчанки. Правоохоронці встановили, що фігурант, тікаючи з місця злочину, незаконно проник до її будинку, де вчинив сексуальне насильство над жінкою.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За узгодженням із Миколаївською окружною прокуратурою, слідчі повідомили затриманому про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України – ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 «Замах на умисне вбивство», ч. 1 ст. 162 «Порушення недоторканності житла» та ч. 1 ст. 152 ККУ «Зґвалтування».

За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Триває досудове розслідування.

