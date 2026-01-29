34-річний житель одного з сіл на Волині упродовж трьох років чинив сексуальне насильство та ґвалтував своїх двох малолітніх доньок.

Про це стало відомо, коли старша з дівчаток намагалася вчинити самогубство, пише ВВС.

Чоловік робив це з 2021 по 2024 рік, відколи старшій доньці виповнилося 8 років, йдеться у повідомленні волинської прокуратури.

“Діти не могли чинити опору, оскільки батько залякував їх, переконував, що їм ніхто не повірить, і карав за будь-яку непокору”, – заявили в офісі генпрокурора.

Під час допиту старша з дівчат повідомила, що вона свідомо йшла до батька в кімнату та терпіла сексуальні дії, щоб захистити молодшу сестру. Аби він не кликав її до себе та не вчиняв насильство щодо інших членів родини.

“Молодшої якийсь час він не зачіпав. А коли вона підросла, то почав залучати і її”, – говорить у коментарі BBC News Україна речниця волинської прокуратури Наталія Мурахевич.

Про злочини стало відомо у квітні 2025 року після звернення бабусі до медичного закладу.

Тоді з’ясувалося, що одна з дівчат неодноразово намагалася покінчити з життям, не витримуючи сексуального насильства з боку батька.

Дитина заявляла, що не зможе жити далі, якщо насильство повториться, йдеться у повідомленні прокуратури. Медики повідомили відповідні служби та органи.

Як розповіла речниця Мурахевич, правоохоронці взяли чоловіка під варту, а дітей тимчасово вилучили з родини та направили у заклад для психологічної реабілітації.

“Загрози дітям вже не було: їх ненадовго вилучали з сім’ї та одразу повернули в безпечне середовище”, – додає Мурахевич.

За її словами, чоловік повністю визнав свою винуватість у цих злочинах. Щодо того, як він пояснював свої дії, інформації наразі немає.

Керівник Волинської обласної прокуратури Максим Роговенко наполягав на призначенні обвинуваченому найсуворішого покарання.

“У справах про сексуальні злочини проти дітей покарання має бути максимально суворим, – цитує Роговенка прокуратура. – Особливо коли такі дії вчиняє той, хто мав би захищати цих дівчаток, а натомість зруйнував їхнє дитинство – рідний батько”.

Суд підтримав позицію прокурора: чоловіка визнано винуватим у сексуальному насильстві, неодноразовому зґвалтуванні двох малолітніх дітей, а також заподіянні одній із них тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Його засудили до довічного позбавлення волі.

Нині 11-ти та 13-річна дівчинки залишаються з мамою.

На запитання про те, чи мати знала про дії чоловіка, речниця прокуратури відповіла так:

“Якби було за що її притягнути до відповідальності – притягнули би”.

Загалом у 2025 році на Волині прокуратура зафіксувала 31 злочин проти статевої свободи та недоторканості повнолітніх. Проте це перший випадок, коли засуджений за подібний злочин отримав довічне, підкреслює Мурахевич.