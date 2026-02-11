МОК заборонив шолом для виступів на Олімпіаді-2026 не лише Владиславу Гераскевичу, але й фристайлістці Катерині Коцар.

Про це розповіла спортсменка в ефірі Олімпійської студії на телеканалі Перший, інформує «Суспільне Спорт».

«У мене є фірмовий шолом, в якому я виступаю — “Be brave like Ukrainians”. І десь за тиждень перед Олімпійськими іграми мені прийшов лист на пошту, що Міжнародний олімпійський комітет вважає цей шолом пропагандою, через що у ньому я не можу виступати на Іграх. Я через недостаток якогось досвіду, знань і, напевно, впевненості, просто змінила шолом, і тепер там просто маленький прапор України», — розповіла Коцар.

Фристайлістка також запевнила, що заборона шолому — результат саме дій МОК, а не Міжнародної федерації лижного спорту, оскільки у ньому вона виступала на міжнародних змаганнях з 2022 року.

«Просто відмовилася від нього на участі в Олімпійських іграх, але у жодному разі не відмовлятимуся у подальшому. Це точно не заборона від Міжнародної федерації лижного спорту, бо я у цьому шоломі виступаю з 2022 року, і він у мене незмінно з цим написом. Намагаюся нести його по всьому світу», – сказала спортсменка.

