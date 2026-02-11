Верховна Рада ухвалила закон про відстрочку від призову для звільнених контрактників віком 18–25 років.

За відповідний законопроєкт №13574 про внесення зміни до статті 23 закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації деяким категоріям громадян проголосували у другому читанні та у цілому 243 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Закон доповнює ст. 23 закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” новою частиною, яка встановлює, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців військовозобов’язані та резервісти, які під час дії воєнного стану були прийняті на службу за контрактом із числа громадян віком від 18 до 25 років та були звільнені у зв’язку із закінченням встановлених строків військової служби або у зв’язку із закінченням строку контракту, укладеного під час дії воєнного стану.