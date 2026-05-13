Україні щодня потрібна спроможність захисту, і тільки спільною сильною активністю можна це забезпечити.

Таке переконання у своєму коментарі за наслідками російських дронових атак висловив Президент України Володимир Зеленський, передає Інше ТВ.

«Зараз у нашому небі більше сотні російських дронів, і протягом дня можуть бути ще хвилі дронових атак. Росія продовжує удари й робить це зухвало – цілеспрямовано проти нашої залізничної інфраструктури, проти цивільних об’єктів у містах. На жаль, після цих ударів є поранені та загиблі люди, мої співчуття всім рідним та близьким. Вчора протягом дня під ударом були 14 областей. Сьогодні вночі били по житловій та залізничній інфраструктурі на Дніпровщині та Харківщині, портовій інфраструктурі на Одещині, енергетиці на Полтавщині. На всіх рівнях наші воїни протидіють, і вже збито та подавлено тільки за цю ніч 111 дронів.



Важливо стійко відбивати кожну атаку. Важливо підтримувати Україну та не мовчати про російську війну. Щоразу, коли тематика війни зникає з топів новин, це заохочує Росію бути ще більш жорстокою. Важливо, щоб наші дипломати максимально швидко реалізовували домовленості, яких ми досягаємо на рівні лідерів. Україні щодня потрібна спроможність захисту, і тільки спільною сильною активністю можна це забезпечити. Дякую всім, хто допомагає!», – йдеться в повідомленні Президента.

Як повідомляло Інше ТВ, Росія атакувала Україну 139 БпЛА – більшість знешкоджена, але атака ще триває