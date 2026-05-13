У ніч на 13 травня (з 18:00 12 травня) противник атакував 139 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – ТОТ АР Крим.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу “Пародія” на півночі, півдні та сході країни.



Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.



Атака триває, в повітряному просторі десятки ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!



