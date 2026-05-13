Виявляється, чоловік ексречниці президента України Юлії Мендель, яка обурила українців своїм інтерв’ю Такеру Карлсону, писав програму для партії “Голос” та відомий своєю дивною демобілізацією.

Про біографію Павла Кухти та те, чим він відомий, пише “Телеграф“. Він навчався в одному закладі із Гончаруком та Миловановим, що багато пояснює.

Хто такий Павло Кухта

Павло Кухта — український економіст, колишній урядовець та один із представників реформаторського середовища, який у різні роки працював із кількома урядами та політичними командами.

Широкій аудиторії він відомий як колишній перший заступник міністра економіки та виконувач обов’язків міністра у 2020 році, однак його кар’єра значно ширша і включає роботу радником прем’єрів, міністрів фінансів та участь у політиці.

Павло Кухта.

Кухта народився у Києві у 1985 році. За освітою — інженер у сфері комп’ютерних систем та інформаційних технологій, закінчив КПІ. Пізніше перейшов у сферу економіки та державного управління. У 2010-х роках працював у експертному середовищі та долучався до реформаторських ініціатив.

У різні роки Павло Кухта був радником прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, а також співпрацював із міністрами фінансів Наталією Яресько, Олександром Данилюком та Оксаною Маркаровою. Крім того, певний час він був помічником народного депутата Ігоря Луценка від партії “Батьківщина”.

Інститут Аспена

2018 року Кухта навчався в київському Інституті Аспена — міжнародній некомерційній організації, заснованій в 1950 році як для гуманістичних досліджень. Штаб-квартира інституту розташована у Вашингтоні, а одним з його інвесторів є Фонд Джорджа Сороса “Відкрите суспільство”.

Серед відомих українських політиків та чиновників, які пов’язані з Aspen Institute Kyiv або згадуються колишній премʼєр-міністр України Олексій Гончарук, колишній міністр економіки Тимофій Милованов, який навіть входив до Наглядової ради організації, колишня міністерка освіти і науки Ганна Новосад, нардепи Іванна Климпуш-Цинцадзе, Леся Василенко, Ярослав Железняк та колишній очільник фракції “Голос” Святослав Вакарчук.

Карʼєрне зростання

Після перемоги Володимира Зеленського на виборах Кухта увійшов до команди реформаторів, яка працювала в уряді Олексія Гончарука. Він став першим заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова. Після відставки уряду певний час виконував обов’язки міністра економіки, а також фактично курував напрям аграрної політики після ліквідації окремого Мінагрополітики.

У 2019 році Кухта пішов у політику разом із партією “Голос”. Він був №25 у виборчому списку політичної сили та відповідав за розробку партійної програми. Реєстрацію як кандидата було скасовано у листопаді того ж року за власним бажанням. І хоча до Верховної Ради не пройшов, однак залишався публічним представником економічного крила партії.

Мобілізація та дивний дембель

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Кухта повідомив про вступ до війська. Його тодішня дружина Юлія Мендель публічно писала про службу чоловіка. Однак вже через місяць він повернувся до цивільної публічної діяльності, що викликало питання та критику в соцмережах.

Саме історія зі службою та швидким поверненням з армії стала однією з найбільш обговорюваних тем навколо Кухти. Водночас у відкритих джерелах відсутні офіційні документи або детальні пояснення щодо підстав його звільнення зі служби. Немає публічного наказу про демобілізацію, офіційної позиції Міноборони чи коментарів самого Кухти з цього приводу.

Через це навколо теми сформувалося багато припущень, однак підтверджених фактів небагато. Достеменно відомо лише, що навесні 2022 року він заявляв про службу, а пізніше повернувся до роботи економічним експертом та медійним коментатором.

Після скандального інтерв’ю Юлії Мендель Такеру Карлсону народна депутатка Марʼяна Безугла згадала в соцмережі Х:

“Экспресс-секретарка президента Мендель — не просто зрадниця, у неї ще й чоловік “ряжений”. Павло Кухта. Вихованець грантового середовища, кандидат від партії “Голос”, він свого часу був навіть першим заступником у Мінекономіки і навіть ТВО. А от у 2022 році трапилися пафосні фоточки в пікселі, а потім якось піксель зник. А як так можна: “побувати на передовій” і ніби звільнитись? Чи просто фоткався в кімнаті в чужому пікселі? Черговий ряжений. Цікаво, він вже виїхав за кордон?”

А от на сторінці Павла Кухти у ФБ свіжих дописів немає, але є свіжі коментарі на існуючі пости. І українці не дуже переймаються шляхетністю своїх висловлювань.

Цікаве спливло і про саму Мендель. Так, Євгеній Прокопишин стверджує, що “Мендель є подругою екс-керівника ОП – Богдана (який раніше уже давав скандальні інтерв’ю російським “журналістам”), і була вигнана з ОП саме Єрмаком, який протягував туди свого Нікіфорова замість неї.

Нещодавно Зеленський ввів санкції проти Богдана і той обіцяв “війну”, а тут вилазить Мендель і дає інтерв’ю американському проросійському “журналісту” Карлсону, в якому атакує особисто Зеленського, що точно не є співпадінням.

До речі, зараз ходять чутки, що олігархи Сорос-молодший та Фіала (гаманець Сороса) запартнерилися з олігархом Новінський (який уже фінансує Арестовича, Корбана, Мосійчука і ще деяких ватних зрадників) і готують новий політичний проект, у який ймовірно увійдуть також і Кухта з Мендель та Богдан, а також Железняк і ще багато “цікавих” персон. Не виключено, що вони пізніше також укладуть угоду і з олігархом Ахметовим, бо той також завжди робить ставки на кілька різних політичних сил, щоб ніколи не програвати.

Я тут згадав Железняка не просто так – він активно зараз працює проти ОП, системно працює, не сам працює (за допомогою фінансування Фіали та з підтримкою ФБР/НАБУ), і ось ці всі справи проти найближчого оточення Президента (в більшій частину видумані справі, які розваляться в Суді), паралельно з інтерв’ю Мендель та відновленням тиску АП Трампа на ОП Зеленського – це все не співпадіння (їх взагалі у політиці не буває)…

Можна по різному ставитися до ОП Зеленського і там є кого та за що критикувати і саджати за грати, але ось ця вся історія – це дуже погано, це про російські спроби внутрішнього реваншу за допомогою США, щоб змусити нашу владу капітулювати у війні і це вже мова не про прізвища, а про Державу і Націю”.

