Фільм «Тиха повінь» режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука відібрано до Міжнародного документального конкурсу Краківського кінофестивалю.

Krakow Film Festival — один з найпрестижніших кінофестивалів Європи, що спеціалізується на документальному, короткометражному та анімаційному кіно.

Стрічка Дмитра Сухолиткого-Собчука «Тиха повінь» є повнометражним документальним проєктом. Вона переносить глядача до невеличкого села, де живе закрита релігійна громада «Кашкетники». Цей фільм — спостережлива, атмосферна робота, яка досліджує внутрішній світ людей, їхні вірування, спосіб життя та трансформації в умовах історичних потрясінь.

У 2022 році проєкт став грантоотримувачем Грантової програми «Розробка сценаріїв та ексклюзивні онлайн сесії з експертами міжнародної кіноіндустрії» від Української Кіноакадемії у партнерстві з Netflix .

